У Курській області РФ українські десантники з 80 бригади застосували вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" задля ураження російських військових та техніки. Відповідний запис опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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На відео показано бойову роботу одного з підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил підтримки, які у складі 80 Галицької бригади ДШВ ведуть активні бойові дії у Курській області.

Зафільмовано, як українськими системами "Сівалка-ВМ8" за допомогою термобаричних ракет С-8 завдається ураження по живій силі та військовій техніці РФ, пояснюють у повідомленні.

Командування ДШВ пише: "Втрати у росіян чималі. Далі буде…".

"Сівалка-ВМ8" – українська вогнеметна система, яка відстрілює некеровані авіаракети С-8. За різними даними, може запускати 12-16 таких ракет. Максимальна дальність стрільби орієнтовно становить п'ять км.

Вранці 18 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що захисники знищили ще один міст на Курському напрямку.

У Курській області бійці 80 бригади затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" – росіяни кинули його без бою.

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