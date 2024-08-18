В ночь на 18 августа Главное управление разведки поразило нефтебазу в Ростовской области РФ дронами украинского производства – там продолжается пожар. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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По его данным, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области РФ.

Собеседник отметил, что эта нефтебаза работала российский военно-промышленный комплекс и обеспечивала деятельность оккупационных войск РФ.

Также он добавил, что эту атаку осуществили с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Согласно сообщениям местных, было слышно по меньшей мере три взрыва в районе объекта, после чего загорелись резервуары с горючим.

Собеседник сообщил, что сейчас на нефтебазе оккупанты до сих пор пытаются потушить пожар, а детальные результаты по поражению объекта уточняются.

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Фото: местные ресурсы

Ранее об удачном поражении комбината "Кавказ" сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами военной разведки во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны.

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