Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области – Генштаб

Утром местные жители заявляли, что в Ростовской области пожар на нефтяном объекте

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

В ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по российскому комбинату "Кавказ", который находится в Ростовской области. На территории предприятия хранились нефть и поставляемые для нужд армии РФ нефтепродукты, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Военные акцентировали, что в результате ударов было зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

В Генштабе добавили, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны.

Утром 18 августа в Ростовской области России загорелся пожар на нефтяном объекте. Агрессор утверждал, что причина – удары беспилотников.