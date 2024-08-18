В Ростовской области горит нефтебаза. Россия утверждает: из-за атаки дронов – фото, видео
Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Ростовской области 18 августа пожар на нефтяном объекте. Агрессор утверждает, что причина – ушибы беспилотников. Об этом сообщили губернатор Ростовской области Василий Голубев и ряд Telegram-каналов.

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Голубев утверждает – на западе региона силы и средства этой ночью якобы "отразили атаку БПЛА самолетного типа". Также он рассказывал об еще одной "отбитой атаке" дронов, но уже на юго-востоке Ростовской области.

По его словам, в результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, а затем уточнил, что "из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".

Между тем, в сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах.

Фото: російські Telegram-канали
Фото: российские Telegram-каналы
Фото: російський Telegram-канал
Фото: российский Telegram-канал

  • На нефтебазе в Ростовской области в ночь на 13 июля начался масштабный пожар.
  • В России заявили о том, что в ночь на 20 июля Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила противовоздушная оборона.
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