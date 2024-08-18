У Ростовській області горить нафтобаза. Росія стверджує: через атаку дронів – фото, відео

За словами місцевої влади, внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Ростовській області Росії 18 серпня пожежа на нафтовому об'єкті. Агресор стверджує, що причина – удари безпілотників. Про це повідомили губернатор Ростовської області Василь Голубєв та низка Telegram-каналів.

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Голубєв стверджує – на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу". Також він розповідав про ще одну "відбиту атаку" дронів, але вуже на південному сході Ростовської області.

За його словами, внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива, а опісля уточнив, що "через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із пожежею на нафтооб'єктах.

Фото: російські Telegram-канали

Фото: російський Telegram-канал