У Ростовській області горить нафтобаза. Росія стверджує: через атаку дронів – фото, відео
У Ростовській області Росії 18 серпня пожежа на нафтовому об'єкті. Агресор стверджує, що причина – удари безпілотників. Про це повідомили губернатор Ростовської області Василь Голубєв та низка Telegram-каналів.
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Голубєв стверджує – на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу". Також він розповідав про ще одну "відбиту атаку" дронів, але вуже на південному сході Ростовської області.
За його словами, внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива, а опісля уточнив, що "через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".
Між тим в мережі були оприлюднені кадри із пожежею на нафтооб'єктах.
- На нафтобазі в Ростовській області у ніч проти 13 липня розпочалася масштабна пожежа.
- У Росії заявили про те, що у ніч проти 20 липня Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона.