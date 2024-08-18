Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у Ростовській області – Генштаб

Зранку місцеві жителі заявляли, що у Ростовській області пожежа на нафтовому об'єкті

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

У ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по російському комбінату "Кавказ", який знаходиться у Ростовській області. На території підприємства зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб армії РФ, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Військові акцентували, що внаслідок ударів було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

У Генштабі додали, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони.

Зранку 18 серпня у Ростовській області Росії зайнялася пожежа на нафтовому об'єкті. Агресор стверджував, що причина – удари безпілотників.