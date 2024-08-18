Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у Ростовській області – Генштаб
У ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по російському комбінату "Кавказ", який знаходиться у Ростовській області. На території підприємства зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб армії РФ, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Військові акцентували, що внаслідок ударів було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
У Генштабі додали, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони.
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