Курська область – ССО показали трофейну протитанкову гармату та прапор росіян: фото

Фото: ССО

Бійці Сил спеціальних операцій "затрофеїли" російську протитанкову гармату у Курській області. Відповідну світлину опублікували ССО.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На світлині бійці 8 полку Сил спецоперацій у Курській області.

Вони позують поряд із трофейною протитанковою гарматою росіян МТ-12 "Рапіра".

Також один із захисників тримає триколор, а двоє його побратимів розгорнули перевернутий прапор Ракетних військ та артилерії Збройних сил РФ.

МТ-12 "Рапіра" – радянська буксирована протитанкова гармата калібру 100 мм, що виготовляється з 1970-х. Такі є й на озброєнні України.

Заявлена максимальна дальність: 3000 м бронебійним підкаліберним снарядом, 5955 м кумулятивним снарядом та 8200 м уламково-фугасним снарядом.

Фото: ССО

Дивіться також: Курська область. Українські спецпризначенці влаштували успішну засідку на вантажівку РФ – відео

Читайте також: Ленін у Суджі стоїть, у Раді вважають, що знесення могло б бути порушенням міжнародного права – BBC