Курська область – ССО показали трофейну протитанкову гармату та прапор росіян: фото
Бійці Сил спеціальних операцій "затрофеїли" російську протитанкову гармату у Курській області. Відповідну світлину опублікували ССО.
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На світлині бійці 8 полку Сил спецоперацій у Курській області.
Вони позують поряд із трофейною протитанковою гарматою росіян МТ-12 "Рапіра".
Також один із захисників тримає триколор, а двоє його побратимів розгорнули перевернутий прапор Ракетних військ та артилерії Збройних сил РФ.
МТ-12 "Рапіра" – радянська буксирована протитанкова гармата калібру 100 мм, що виготовляється з 1970-х. Такі є й на озброєнні України.
Заявлена максимальна дальність: 3000 м бронебійним підкаліберним снарядом, 5955 м кумулятивним снарядом та 8200 м уламково-фугасним снарядом.
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- Вранці 18 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що захисники знищили ще один міст на Курському напрямку.
- У Курській області українські десантники з 80 бригади затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" – росіяни кинули його без бою.
- Також десантники застосували вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" задля ураження російських військових та техніки.
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