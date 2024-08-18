Ленін у Суджі стоїть, у Раді вважають, що знесення могло б бути порушенням міжнародного права – BBC

ЗМІ опублікувало пошкоджений унаслідок бойових дій пам'ятник радянському диктатору, що продовжує стояти на п'єдесталі у контрольованому ЗСУ місті

Пам'ятник Леніну у Суджі (Фото: Associated Press)

У контрольованій ЗСУ Суджі Курської області Росії все ще стоїть пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну, повідомила українська служба BBC News з посиланням на свого співрозмовника у місті. Член комітету з питань нацбезпеки, депутат від Слуги народу Федір Веніславський заявив ЗМІ, що знесення пам'ятника могло б розцінюватися як порушення норм міжнародного права.

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Напередодні, 16 серпня, у соцмережах ширилися фото з порожнім п'єдесталом пам'ятника Леніну у Суджі, підконтрольній українським Силам оборони. Серед іншого, фото публікували Міністерство культури та радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна. Утім, згодом вони видалили публікації, заявляє BBC й додає скриншоти:

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

ЗМІ пише, що його співрозмовник у Суджі зняв відео пообіді 17 серпня – видно, що пам'ятник на місці, хоча й пошкоджений унаслідок бойових дій. Медіа публікує лише кадр з запису.

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

Нардеп Веніславський заявив медіа, що якби пам'ятник диктатору знесли українці, то це могло б розцінюватися як порушення норм міжнародного гуманітарного права..

"Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права", – заявив депутат.

Також пам'ятник Леніну на п'єдесталі можна побачити й у репортажі агенції Associated Press з Суджі, опублікованому 17 серпня (це фото використано на початку новини).

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Росія регулярно руйнує українські пам'ятки на окупованих територіях, зокрема, нещодавно Веніславський не уточнює, про які саме міжнародні документи він каже. Але, зокрема, згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року забороняється здійснювати будь-які ворожі акти, спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення культів, які є культурною або духовною спадщиною народів.Росія регулярно руйнує українські пам'ятки на окупованих територіях, зокрема, нещодавно знищила Херсонес Таврійський у Криму

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області у Суджі – її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

На той момент загалом українські війська з боями просунулися на 35 км, було взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня головком ЗСУ повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

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