Україна звернулася до ООН щодо знищення росіянами Херсонеса Таврійського в окупованому Криму
Так званий "історично-археологічний парк" на місці Херсонеса Таврійського (Фото: ресурс окупантів)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй щодо руйнування Росією Херсонеса Таврійського у тимчасово окупованому Криму.

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"Звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонеса Таврійського! Це черговий злочин зі сторони країни-агресора та нищення нею культурної спадщини України. Ми потребуємо реакції міжнародної спільноти, адже на наших очах нищать історію", – написав він.

Посадовець зауважив, що "Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора" належить до світової спадщини ЮНЕСКО та є унікальною історичною та археологічною пам'яткою півострова. 

ДОВІДКА.
Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби. Архітектором поліса став Гіпподам, в основу його будівельного плану покладена система поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.

Хора – сільськогосподарська округа давньогрецького полісу.

Попри це ще з 2014 РФ почала масштабну операцію зі знищення української спадщини – і майже 10 років на цей злочин не було жодної реакції, зауважив Лубінець.

Тепер же росіяни повністю знищили пам'ятку світового значення Херсонес Таврійський – і натомість розпочали на його руїнах незаконні будівельні роботи, фактично збудувавши так званий "історично-археологічний парк", акцентує омбудсмен.

За це, зазначив посадовець, Росія має понести відповідальність згідно з міжнародним правом – як і за масштабне викрадення музейних експонатів з тимчасово окупованих територій.

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  • 27 червня про повне знищення Херсонеса Таврійського повідомила старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

  • За її словами, зараз на місці археологічних залишків росіяни збудували фактично нове місто. Так званий "археологічний парк" перекриває старі археологічні знахідки, а декілька розкопаних об’єктів поступово перенесли та відбудували на іншому місці.

  • Натомість на місці городища окупанти поставили Собор, що підпорядковується та освячений Російською православною церквою.

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