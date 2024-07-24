Україна звернулася до ООН щодо знищення росіянами Херсонеса Таврійського в окупованому Криму

Так званий "історично-археологічний парк" на місці Херсонеса Таврійського (Фото: ресурс окупантів)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй щодо руйнування Росією Херсонеса Таврійського у тимчасово окупованому Криму.

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"Звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонеса Таврійського! Це черговий злочин зі сторони країни-агресора та нищення нею культурної спадщини України. Ми потребуємо реакції міжнародної спільноти, адже на наших очах нищать історію", – написав він.

Посадовець зауважив, що "Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора" належить до світової спадщини ЮНЕСКО та є унікальною історичною та археологічною пам'яткою півострова.

ДОВІДКА. Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби. Архітектором поліса став Гіпподам, в основу його будівельного плану покладена система поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.



Хора – сільськогосподарська округа давньогрецького полісу. Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби. Архітектором поліса став Гіпподам, в основу його будівельного плану покладена система поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.Хора – сільськогосподарська округа давньогрецького полісу.

Попри це ще з 2014 РФ почала масштабну операцію зі знищення української спадщини – і майже 10 років на цей злочин не було жодної реакції, зауважив Лубінець.

Тепер же росіяни повністю знищили пам'ятку світового значення Херсонес Таврійський – і натомість розпочали на його руїнах незаконні будівельні роботи, фактично збудувавши так званий "історично-археологічний парк", акцентує омбудсмен.

За це, зазначив посадовець, Росія має понести відповідальність згідно з міжнародним правом – як і за масштабне викрадення музейних експонатів з тимчасово окупованих територій.

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27 червня про повне знищення Херсонеса Таврійського повідомила старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

За її словами, зараз на місці археологічних залишків росіяни збудували фактично нове місто. Так званий "археологічний парк" перекриває старі археологічні знахідки, а декілька розкопаних об’єктів поступово перенесли та відбудували на іншому місці.

Натомість на місці городища окупанти поставили Собор, що підпорядковується та освячений Російською православною церквою.

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