Украина обратилась к ООН насчет уничтожения Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму

Так называемый "исторически-археологический парк" на месте Херсонеса Таврического (Фото: ресурс оккупантов)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций по разрушению Россией Херсонеса Таврического во временно оккупированном Крыму.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Обратился в ООН по разрушению Россией Херсонеса Таврического! Это очередное преступление со стороны страны-агрессора и уничтожение им культурного наследия Украины. Мы нуждаемся в реакции международного сообщества, ведь на наших глазах уничтожают историю", – написал он.

Чиновник отметил, что "Древний город Херсонес Таврический и его Хора" принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО и является уникальным историческим и археологическим памятником полуострова.

СПРАВКА. Херсонес Таврический – уникальный исторический памятник античной эпохи. Архитектором полиса стал Гипподам, в основу его строительного плана положена система продольных и поперечных улиц, пересекающихся под прямым углом, образуя кварталы. Это единственный памятник в Крыму, который имеет мировое значение.



Хора — сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса. Херсонес Таврический – уникальный исторический памятник античной эпохи. Архитектором полиса стал Гипподам, в основу его строительного плана положена система продольных и поперечных улиц, пересекающихся под прямым углом, образуя кварталы. Это единственный памятник в Крыму, который имеет мировое значение.Хора — сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса.

Несмотря на это, еще с 2014 года РФ начала масштабную операцию по уничтожению украинского наследия – и почти 10 лет на это преступление не было никакой реакции, отметил Лубинец.

Теперь же россияне полностью уничтожили памятник мирового значения Херсонес Таврический – и приступили к его руинам незаконные строительные работы, фактически построив так называемый "исторически-археологический парк", акцентирует омбудсмен.

За это, отметил чиновник, Россия должна понести ответственность по международному праву – как и за масштабное похищение музейных экспонатов с временно оккупированных территорий.

Читайте также: Ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой – NYT

27 июня о полном уничтожении Херсонеса Таврического сообщила старший научный работник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.

По ее словам, сейчас на месте археологических остатков россияне построили новый город. Так называемый "археологический парк" перекрывает старые археологические находки, а несколько раскопанных объектов постепенно перенесли и отстроили на другом месте.

На месте городища оккупанты поставили Собор, который подчиняется и освящен Русской православной церковью.

Читайте также: На территории Херсонеса Таврического оккупанты возводят новый амфитеатр – фото