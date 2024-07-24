Украина обратилась к ООН насчет уничтожения Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму
Так называемый "исторически-археологический парк" на месте Херсонеса Таврического (Фото: ресурс оккупантов)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций по разрушению Россией Херсонеса Таврического во временно оккупированном Крыму.

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"Обратился в ООН по разрушению Россией Херсонеса Таврического! Это очередное преступление со стороны страны-агрессора и уничтожение им культурного наследия Украины. Мы нуждаемся в реакции международного сообщества, ведь на наших глазах уничтожают историю", – написал он.

Чиновник отметил, что "Древний город Херсонес Таврический и его Хора" принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО и является уникальным историческим и археологическим памятником полуострова.

СПРАВКА.
Херсонес Таврический – уникальный исторический памятник античной эпохи. Архитектором полиса стал Гипподам, в основу его строительного плана положена система продольных и поперечных улиц, пересекающихся под прямым углом, образуя кварталы. Это единственный памятник в Крыму, который имеет мировое значение.

Хора — сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса.

Несмотря на это, еще с 2014 года РФ начала масштабную операцию по уничтожению украинского наследия – и почти 10 лет на это преступление не было никакой реакции, отметил Лубинец.

Теперь же россияне полностью уничтожили памятник мирового значения Херсонес Таврический – и приступили к его руинам незаконные строительные работы, фактически построив так называемый "исторически-археологический парк", акцентирует омбудсмен.

За это, отметил чиновник, Россия должна понести ответственность по международному праву – как и за масштабное похищение музейных экспонатов с временно оккупированных территорий.

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  • 27 июня о полном уничтожении Херсонеса Таврического сообщила старший научный работник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.

  • По ее словам, сейчас на месте археологических остатков россияне построили новый город. Так называемый "археологический парк" перекрывает старые археологические находки, а несколько раскопанных объектов постепенно перенесли и отстроили на другом месте.

  • На месте городища оккупанты поставили Собор, который подчиняется и освящен Русской православной церковью.

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