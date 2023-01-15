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Ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой – NYT

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 20:50
Ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой – NYT - Фото
Херсонский художественный музей (Фото - Wikipedia / Сергей Серов)

Российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч произведений искусства и исторических экспонатов, включая предметы античности. Об этом говорится в статье The New York Times.

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Захватчики противозаконно изъяли из музеев на временно оккупированных ими территориях Украины десятки тысяч экспонатов – от античного скифского золота до современных авангардных произведений, пишет издание. По заявлениям опрошенных газетой экспертов, это крупнейшее хищение произведений искусства со времен Второй мировой войны.

При этом, считают специалисты, целью этого хищения является не только захватить материальные и исторические ценности, но и лишить Украину ее культурного наследия.

Издание пишет, что по данным прокуратуры и данным музеев Украины только в Херсоне россияне похитили более 15 000 предметов искусства и объектов исторического значения. По известным данным, оккупанты ограбили или полностью уничтожили более 30 музеев, в том числе в Мариуполе, Мелитополе и Херсоне. Эти цифры относятся только к той части культурных ценностей, изъятие которых документально зафиксировано, поэтому ожидается, что на самом деле масштабы хищений существенно больше.

По свидетельствам очевидцев (охранников и сотрудников музеев) мародерство носило централизованный и системный характер, изъятие экспонатов проходило под руководством российских специалистов.

По мнению старшего советника The Art Loss Register (организации, которая занимается поиском похищенных предметов искусства) Джеймса Рэтклиффа, речь идет о реализации заранее подготовленного оккупантами плана. "Это не то же самое, как если бы военный спрятал в рюкзак серебряный кубок", – сказал он.

При этом, утверждает Рэтклифф, каждый международный аукционный дом, который получит предметы из Украины, будет крайне тщательно их проверять.

Издание отмечает, что похищенными оккупантами из музеев Украины предметами искусства и историческими экспонатами международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол, занимаются с 2014 года, когда россияне завладели фондами украинских музеев во временно оккупированном Крыму.

Сергій Бережний
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