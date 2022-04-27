Оккупанты разграбили художественный музей и музей краеведения в Мариуполе – Андрющенко
Российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Андрющенко написал, что экспонаты музеев, среди которых были полотна Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, "по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки".
Андрющенко также пишет, что Капусникова участвует в распространении фейков о якобы уничтожении музея "Азовом" 15 марта.
Редакция готова предоставить Наталье Александровне Капусниковой возможность опровергнуть эту информацию.
Художественный музей имени Архипа Куинджи был открыт в Мариуполе 29 октября 2010 года.
21 марта 2022 года сообщалось, что здание музея уничтожено попаданием российской авиабомбы.
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