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Оккупанты разграбили художественный музей и музей краеведения в Мариуполе – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 17:11
Оккупанты разграбили художественный музей и музей краеведения в Мариуполе – Андрющенко - Фото
Здание художественного музея в Мариуполе (Фото - mistomariupol.com.ua)

Российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. 

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Андрющенко написал, что экспонаты музеев, среди которых были полотна Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, "по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки".

Андрющенко также пишет, что Капусникова участвует в распространении фейков о якобы уничтожении музея "Азовом" 15 марта. 

Редакция готова предоставить Наталье Александровне Капусниковой возможность опровергнуть эту информацию. 

Художественный музей имени Архипа Куинджи был открыт в Мариуполе 29 октября 2010 года.

21 марта 2022 года сообщалось, что здание музея уничтожено попаданием российской авиабомбы. 

Сергей Бережной
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Мариупольский музей мариуполь Архип Куинджи Иван Айвазовский
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