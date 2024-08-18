Ленин в Судже стоит, снос мог бы быть нарушением международного права – BBC

СМИ опубликовало поврежденный в результате боев памятник советскому диктатору, который продолжает стоять на пьедестале в контролируемом ВСУ городе

Памятник Ленину в Судже (Фото: Associated Press)

В контролируемой ВСУ Судже Курской области России все еще стоит памятник советскому диктатору Владимиру Ленину, сообщила украинская служба BBC News со ссылкой на своего собеседника в городе. Член комитета по вопросам нацбезопасности, депутат от Слуги народа Федор Вениславский заявил СМИ, что снос памятника мог бы расцениваться как нарушение норм международного права.

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Накануне, 16 августа, в соцсетях распространялись фото с пустым пьедесталом памятника Ленину в Судже, подконтрольной украинским Силам обороны. Среди прочего фото публиковали Министерство культуры и советница главы Офиса президента Дария Заривна. Впрочем, впоследствии они удалили публикации, заявляет BBC и добавляет скриншоты:

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

СМИ пишет, что его собеседник в Судже снял видео после обеда 17 августа – видно, что памятник на месте, хотя и поврежден в результате боевых действий. СМИ публикует только кадр из записи.

Фото: Telegram BBC NEWS Україна

Нардеп Вениславский заявил медиа, что если бы памятник диктатору снесли украинцы, то это могло бы расцениваться как нарушение норм международного гуманитарного права.

"Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или нравились, не сносились, не нарушались нормы гуманитарного права", – заявил депутат.

Также памятник Ленину на пьедестале можно увидеть и в репортаже агентства Associated Press из Суджи, опубликованном 17 августа (это фото использовано в начале новости).

СПРАВКА. Вениславский не уточняет, о каких именно международных документах он говорит. Но, в частности, согласно



Россия регулярно разрушает украинские памятники на оккупированных территориях, в частности, недавно Вениславский не уточняет, о каких именно международных документах он говорит. Но, в частности, согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года запрещается совершать любые враждебные акты, направленные против исторических памятников, произведений искусства или мест отправления культов, которые являются культурным или духовным наследием народов.Россия регулярно разрушает украинские памятники на оккупированных территориях, в частности, недавно уничтожила Херсонес Таврический в Крыму

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области в Судже – ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

На тот момент в целом украинские войска с боями продвинулись на 35 км, было взято под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа главком ВСУ сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

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