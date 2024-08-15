У Байдена объяснили, почему операция в Курской области создала дилемму для Путина

США видели перенаправление некоторых российских подразделений с территории Украины и вокруг нее в район Курска

Владимир Путин (Фото: EPA)

Украинская операция в Курской области создает дилемму в процессе принятия решений для российского диктатора Владимира Путина, поскольку ему приходится перебрасывать туда силы по другим направлениям. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время общения с прессой.

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Во вторник, 13 августа, президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина. Журналист попросил у Кирби подробностей насчет этого тезиса.

"Смотрите, мистеру Путину и россиянам пришлось внести коррективы, и мы видим признаки того, что они пытаются усилить себя в районе Курска и вокруг него в результате украинских операций там. И делать это означает, что вы берете [военные] средства, которые были в одном месте и делали одну вещь, а теперь они должны идти делать другое", – заявил чиновник.

По его словам, это определенно создает дилемму в процессе принятия решений.

Кирби также подтвердил, что США видели перенаправление некоторых российских подразделений с территории Украины и вокруг нее в район Курска.

Однако, отметил чиновник, это лишь первые такие отчеты – и он не может с уверенностью сказать, сколько таких сил уже переброшено или еще может быть направлено в Курскую область и какими будут их намерения.

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