У Байдена пояснили, чому операція у Курській області створила дилему для Путіна

США бачили перенаправлення деяких російських підрозділів з території України та навколо неї до району Курська

Володимир Путін (Фото: EPA)

Українська операція у Курській області створює дилему в процесі ухвалення рішень для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки йому доводиться перекидати туди сили з інших напрямків. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час спілкування з пресою.

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У вівторок, 13 серпня, президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна. Журналіст попросив у Кірбі подробиць щодо цієї тези.

"Дивіться, містеру Путіну та росіянам довелося внести корективи, і ми бачимо ознаки того, що вони намагаються посилити себе в районі Курська та навколо нього в результаті українських операцій там. І робити це означає, що ви берете [військові] засоби, які були в одному місці й робили одне, а тепер вони мають йти робити інше", – заявив посадовець.

За його словами, це безперечно створює дилему в процесі ухвалення рішень.

Також Кірбі підтвердив, що США бачили пересування деяких російських підрозділів з території України та навколо неї до району Курська.

Проте, зазначив посадовець, це лише перші такі звіти – і він не може з упевненістю сказати, скільки таких сил вже перекинуто або ще може бути скеровано до Курської області та якими будуть їхні наміри.

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