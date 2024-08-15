У Байдена пояснили, чому операція у Курській області створила дилему для Путіна
Українська операція у Курській області створює дилему в процесі ухвалення рішень для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки йому доводиться перекидати туди сили з інших напрямків. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час спілкування з пресою.
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У вівторок, 13 серпня, президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна. Журналіст попросив у Кірбі подробиць щодо цієї тези.
"Дивіться, містеру Путіну та росіянам довелося внести корективи, і ми бачимо ознаки того, що вони намагаються посилити себе в районі Курська та навколо нього в результаті українських операцій там. І робити це означає, що ви берете [військові] засоби, які були в одному місці й робили одне, а тепер вони мають йти робити інше", – заявив посадовець.
За його словами, це безперечно створює дилему в процесі ухвалення рішень.
Також Кірбі підтвердив, що США бачили пересування деяких російських підрозділів з території України та навколо неї до району Курська.
Проте, зазначив посадовець, це лише перші такі звіти – і він не може з упевненістю сказати, скільки таких сил вже перекинуто або ще може бути скеровано до Курської області та якими будуть їхні наміри.
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- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив Головком.
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