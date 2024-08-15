Генерал США Годжес: Операція України в Курській області спростовує міф про "червоні лінії"

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю", – заявив Бен Годжес

Бен Годжес (Фото: ЕРА)

Операція Сил оборони у Курській області продемонструвала, що "червоних ліній" у російсько-українській війні не існує. Таку думку в інтерв'ю DW висловив генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.

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За його словами, російський диктатор Володимир Путін відреагував на захід до Курської області українських військових у "звичній йому манері", обстрілявши супермаркет у Костянтинівці.

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, — це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – заявив Годжес.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи значить це, що "червоних ліній" більше не існує, військовий сказав: "Я безумовно сподіваюся, що не існує".

Генерал-лейтенант підкреслив, що Україна не має наміру захоплювати Курську область. Проте він зазначив, що ця операція змусить Росію переосмислити свої дії. За його словами, таким чином Україна захищається від російських нападів.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

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