Глава Міноборони Литви: Операція ЗСУ на Курщині є очевидним приниженням Путіна

Лаурінас Кащюнас вважає, що головним результатом операції на Курщині є підняття бойового духу українців

Лаурінас Кащюнас (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що операція Сил оборони є приниженням російського диктатора Володимира Путіна. Його цитує LRT.

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Кащюнас вважає, що вторгнення українських сил на територію Курщини є "очевидним приниженням" Путіна.

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони [українці] зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – заявив литовський міністр.

На думку Кащюнаса, головним результатом операції в Курській області стало підвищення бойового духу українців, особливо на тлі розмов про можливість "мирних переговорів" із Москвою.

"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їх переговорну силу", – підсумував він.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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