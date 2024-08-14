Глава Минобороны Литвы: Операция ВСУ в Курской области – очевидное унижение Путина

Лауринас Кащюнас (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что операция Сил обороны является унижением российского диктатора Владимира Путина. Его цитирует LRT.

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Кащюнас считает, что вторжение украинских сил на территорию Курской области является "очевидным унижением" Путина.

"Так называемые оборонные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они [украинцы] заняли столько территории, сколько смогли взять в контрнаступлении в прошлом году", – заявил литовский министр.

По мнению Кащюнаса, главным результатом сделки в Курской области стало повышение боевого духа украинцев, особенно на фоне разговоров о возможности "мирных переговоров" с Москвой.

"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это сильно увеличивает их переговорную силу", – подытожил он.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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