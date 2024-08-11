У Костянтинівці ідентифікували всіх загиблих. Серед них троє дівчат дев'яти, 11 та 16 років
Наслідки російської атаки на Костянтинівку (Фото: ДСНС)

Правоохоронці ідентифікували у Костянтинівці всіх загиблих внаслідок російської ракетної атаки 9 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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У неділю, 11 серпня, в Костянтинівці завершено ідентифікацію та упізнання тіл загиблих унаслідок ракетного удару по торговельному центру.

За остаточними даними, внаслідок атаки російських військ загинули 14 людей, серед яких троє дітей — дівчата віком дев'яти, 11 та 16 років.

Ще 44 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

  • Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38. Удар прийшовся по торговельному центру, на момент атаки поруч перебувало багато людей.
  • У торговельному центрі було розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване. 
  • Того ж дня окупанти вдруге вдарили по Костянтинівці, вже з РСЗВ "Смерч": поранено двох цивільних, пошкоджено приватний сектор.

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