"Все, крім Storm Shadow": Британія розповіла, що з її зброї Україна ладна використовувати у РФ

У Міноборони Сполученого Королівства не коментують, чи застосувала Україна британські танки на території РФ

Storm Shadow (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Україна може використовувати отриману від Великої Британії зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються. Про це з посиланням на речника Міністерства оборони Сполученого королівства пише агенція Reuters.

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За словами посадовця, Україна має чітке право на самооборону проти незаконних російських атак, що не виключає й проведення операцій всередині РФ.

"У процесі передання [озброєнь] ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися згідно з міжнародним правом", — сказав речник.

Така політика означає, що британські танки, протитанкові ракети та інше військове обладнання, надане Україні, можна використовувати всередині Росії як частину захисту від російського вторгнення, зауважує ЗМІ.

Водночас залишаються у силі обмеження на використання ракет великої дальності Storm Shadow – їх можна застосовувати винятково у межах міжнародно визнаних кордонів України, передає агенція.

Також у воєнному відомстві відмовилися коментувати інформацію, що британські танки вже використовувались на території РФ. Раніше телеканал Sky News із посиланням на обізнані джерела заявив, що українські військові, ймовірно, використовують у Курській області британські танки Challenger 2.

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