"Все, крім Storm Shadow": Британія розповіла, що з її зброї Україна ладна використовувати у РФ
Україна може використовувати отриману від Великої Британії зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються. Про це з посиланням на речника Міністерства оборони Сполученого королівства пише агенція Reuters.
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За словами посадовця, Україна має чітке право на самооборону проти незаконних російських атак, що не виключає й проведення операцій всередині РФ.
"У процесі передання [озброєнь] ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися згідно з міжнародним правом", — сказав речник.
Така політика означає, що британські танки, протитанкові ракети та інше військове обладнання, надане Україні, можна використовувати всередині Росії як частину захисту від російського вторгнення, зауважує ЗМІ.
Водночас залишаються у силі обмеження на використання ракет великої дальності Storm Shadow – їх можна застосовувати винятково у межах міжнародно визнаних кордонів України, передає агенція.
Також у воєнному відомстві відмовилися коментувати інформацію, що британські танки вже використовувались на території РФ. Раніше телеканал Sky News із посиланням на обізнані джерела заявив, що українські військові, ймовірно, використовують у Курській області британські танки Challenger 2.
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- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.
- 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення. Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти, повідомив Головком.
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