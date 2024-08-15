Верещук: Україна може відкрити гуманітарний коридор з Курської області до Сум

Є варіант організації коридору в бік Росії, але це можливо лише за умови офіційного запиту з російської сторони

Ірина Верещук (Фото: ОП)

Україна розглядає можливість відкриття гуманітарного коридору для цивільних з Курської області до Сум. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Ми зараз разом з військовими працюємо над можливим маршрутом гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум", – зазначила вона.

Верещук також додала, що є варіант організації коридору в бік Росії, але це можливо лише за умови офіційного запиту з російської сторони. На цю мить такого запиту ще не надходило.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення військових комендатур на Курщині.

Того ж дня Верещук повідомила, що у Курській області планують відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб як у бік Росії, так і в бік України.

Читайте також: Україна створила на Курщині першу військову комендатуру та призначила її керівника