Верещук: Украина может открыть гуманитарный коридор из Курской области в Сумы

Есть вариант организации коридора в сторону России, но это возможно только при официальном запросе с российской стороны

Ирина Верещук (Фото: ОП)

Украина рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Мы сейчас вместе с военными работаем над возможным маршрутом гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы", – отметила она.

Верещук также добавила, что есть вариант организации коридора в сторону России, но это возможно только при официальном запросе с российской стороны. На этот момент такого запроса еще не поступало.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе создание военных комендатур в Курской области.

В тот же день Верещук сообщила, что в Курской области планируют открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц как в Россию, так и в сторону Украины.

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