В целях защиты приграничных областей Украины Силы обороны создают зону безопасности на территории РФ

Ирина Верещук (Фото: Facebook-аккаунт Верещук)

В Курской области планируют открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц как в сторону России, так и в сторону Украины. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, в целях защиты приграничных областей Украины, в частности Сумской области, Силы обороны создают зону безопасности на территории РФ.

Верещук отметила, что в пределах указанной зоны находятся гражданские россияне, они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

Поэтому Силы безопасности и обороны планируют:

→ проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;

→ открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону РФ, так и в сторону Украины;

→ допуск международных гуманитарных организаций в эту зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Проводится соответствующая подготовка и консультации, подчеркнула Верещук.

7 августа Верещук сообщила, что из-за обострения ситуации на Сумском направлении функционирование гуманитарного коридора между Россией и Украиной Колотиловка-Покровка приостановлено.

За время действия гуманитарного коридора им воспользовалось более 35 000 человек.

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