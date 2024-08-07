Верещук: Из-за обострения ситуации коридор Колотиловка-Покровка закрыли на 10 дней

Ирина Верещук (Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий)

Из-за обострения ситуации на Сумском направлении функционирование гуманитарного коридора между Россией и Украиной Колотиловка-Покровка приостановлено по меньшей мере на 10 суток. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"На Сумском направлении сейчас обострение, и вы видите, что враг обстреливает наши территории. По состоянию на сегодняшний день приостановлен гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка по меньшей мере на 10 текущих суток", — заявила Верещук.

Министр добавила, что открытие коридора будет зависеть от ситуации с безопасностью на приграничных территориях.

Верещук рассказала, что сейчас работает гуманитарный коридор Мокраны-Доманово через Беларусь. Именно туда перенаправляют людей, которые намеревались пройти границу в Сумской области.

"Люди поехали туда. Сегодня мы провели соответствующее совещание. Мы ждем людей. Все, что было на Сумском направлении, будет обеспечено людям в направлении Беларусь – Волынь", — подчеркнула чиновник.

6 августа Суспильне писало, что прекратил работу единственный российский пункт пропуска "Колотиловка" на границе с Сумской областью.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии LIGA.net объяснил ситуацию относительно пересечения границы с РФ.

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