Погранпункт "Колотиловка". Появились данные о закрытии перехода в России, ГПСУ ответила

Пункты на границе с РФ закрыты с начала вторжения, но пограничники готовы принять возвращающихся домой граждан. Вопрос только в России

Фото: ресурс оккупантов

Во вторник, 6 августа, прекратил работу единственный российский пункт пропуска "Колотиловка" на границе с Сумской областью, сообщило Суспильне со ссылкой на волонтера Екатерину Арисой. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил LIGA.net: украинские пограничники обеспечат гражданам пропуск на украинскую территорию по любому направлению, но для этого людям нужно пройти еще и российские пункты пропуска.

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"Колотиловка" – единственный пункт пропуска, через который оккупанты выпускали украинцев со своей территории напрямую в Украину.

"Сегодня закрыли пункт пропуска ["Колотиловка"], но пока деталей нет. Мы предупредили людей, чтобы там знали", – заявила Арисой.

По ее словам, неизвестно, на какое время закрыли пункт пропуска.

Спикер ГПСУ отметил, что украинский пункт "Покровка" (напротив российской "Колотиловки") вместе с другими пунктами на границе с РФ закрыт решением Кабинета министров еще с начала полномасштабного вторжения.

Соответственно, там не проводятся мероприятия пограничного оформления "в том классическом виде, как это все привыкли видеть или понимают", добавил Демченко.

Однако если граждане Украины будут возвращаться домой через любое направление, в том числе "Покровку", то пограничники обеспечат их пропуск на украинскую территорию, подчеркнул чиновник.

"В то же время, для того чтобы попасть на территорию Украины люди должны еще пройти российские пункты пропуска, в том числе и находящуюся напротив "Покровки" "Колотиловку". В случае если российская сторона отказывает людям в движении в сторону Украины, то, конечно, они не могут попасть на территорию Украины", – пояснил он.

Глава Луганской обладминистрации сообщал, что на украино-российской границе стоят фильтрационные лагеря, захватчики перекрыли свободный выезд и силой заставляют людей из временно оккупированной Луганской области оставаться в разрушенных городах.

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