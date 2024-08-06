Прикордонний пункт "Колотилівка". З'явились дані про закриття переходу у Росії, ДПСУ відповіла

Пункти на кордоні з РФ закриті з початку вторгнення, але прикордонники готові прийняти громадян, які повертаються додому. Питання лише у Росії

Фото: ресурс окупантів

У вівторок, 6 серпня, припинив роботу єдиний російський пункт пропуску "Колотилівка", що на кордоні з Сумською областю, повідомило Суспільне з посиланням на волонтерку Катерину Арісой. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив LIGA.net: українські прикордонники забезпечать громадянам пропуск на українську територію за будь-яким напрямком, але для цього людям треба пройти ще й російські пункти пропуску.

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"Колотилівка" – єдиний пункт пропуску, через який окупанти випускали українців зі своєї території напряму до України.

"Сьогодні закрили пункт пропуску [Колотилівка], але поки що деталей немає. Ми попередили людей, щоб там знали", — заявила Арісой.

За її словами, наразі невідомо, на який час закрили пункт пропуску.

Речник ДПСУ зауважив, що український пункт "Покровка" (навпроти російської "Колотилівки") разом з іншими пунктами на кордоні з РФ зачинений рішенням Кабінету міністрів ще від початку повномасштабного вторгнення.

Відповідно, там не проводяться заходи прикордонного оформлення "в тому класичному вигляді, як це всі звикли бачити чи розуміють", додав Демченко.

Проте якщо громадяни України будуть повертатися додому через будь-який напрямок, зокрема й "Покровку", то прикордонники забезпечать їх пропуск на українську територію, наголосив посадовець.

"В той же час, для того, щоб попасти на територію України люди мають ще пройти російські пункти пропуску, зокрема і "Колотилівку", який знаходиться навпроти "Покровки". У разі якщо російська сторона відмовляє людям в русі в бік України, то, звісно, вони не можуть потрапити на територію України", – пояснив він.

Голова Луганської обладміністрації повідомляв, що на україно-російському кордоні стоять фільтраційні табори, загарбники перекрили вільний виїзд і силою змушують людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах.

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