РФ встановила фільтраційні табори на кордоні, змушує лишатися у знищених містах – Луганська ОВА
Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

На україно-російському кордоні стоять фільтраційні табори, загарбники перекрили вільний виїзд і силою змушують людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Луганської обладміністрації Артем Лисогор.

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Він повідомив: на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори, їх точна кількість невідома – один із таких таборів знаходиться у Колотилівці Бєлгородської області, де є піший перехід через кордон.

Лисогор зауважив, що водночас росіяни відкрито пишуть і пишаються такими таборами.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Колотилівка на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)
Колотилівка на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Голова Луганщини акцентував, що загарбники перекрили шляхи виїзду як на вільну частину України, так і до держави-агресора, й силою змушують людей залишатися у зруйнованих містах.

Водночас окупанти не відновлюють жодних комунікацій, а ще додатково населяють територію росіянами, розповів посадовець.

"Росія привозить вчителів із територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу із сім'ями. Це нова потужна спроба асиміляції Луганщини", – повідомив Лисогор.

Повне інтерв'ю читайте тут.

  • Росіяни вдаються до незаконної фільтрації українців в окупації. У травні 2022 року з'явилися перші відео з фільтраційних таборів для жителів Маріуполя та сусідніх населених пунктів.
  • У липні того ж року США виявили щонайменше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, які виїжджають на територію Росії. 
  • У серпні 2023-го Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, заборонили цивільним особам пересування на півдні та проводили масові обшуки.

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