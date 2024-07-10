РФ встановила фільтраційні табори на кордоні, змушує лишатися у знищених містах – Луганська ОВА
На україно-російському кордоні стоять фільтраційні табори, загарбники перекрили вільний виїзд і силою змушують людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Луганської обладміністрації Артем Лисогор.
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Він повідомив: на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори, їх точна кількість невідома – один із таких таборів знаходиться у Колотилівці Бєлгородської області, де є піший перехід через кордон.
Лисогор зауважив, що водночас росіяни відкрито пишуть і пишаються такими таборами.
Голова Луганщини акцентував, що загарбники перекрили шляхи виїзду як на вільну частину України, так і до держави-агресора, й силою змушують людей залишатися у зруйнованих містах.
Водночас окупанти не відновлюють жодних комунікацій, а ще додатково населяють територію росіянами, розповів посадовець.
"Росія привозить вчителів із територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу із сім'ями. Це нова потужна спроба асиміляції Луганщини", – повідомив Лисогор.
Повне інтерв'ю читайте тут.
- Росіяни вдаються до незаконної фільтрації українців в окупації. У травні 2022 року з'явилися перші відео з фільтраційних таборів для жителів Маріуполя та сусідніх населених пунктів.
- У липні того ж року США виявили щонайменше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, які виїжджають на територію Росії.
- У серпні 2023-го Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, заборонили цивільним особам пересування на півдні та проводили масові обшуки.
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