РФ встановила фільтраційні табори на кордоні, змушує лишатися у знищених містах – Луганська ОВА

Окупанти не відновлюють жодних комунікацій, а ще додатково населяють територію росіянами, повідомив Артем Лисогор

Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

На україно-російському кордоні стоять фільтраційні табори, загарбники перекрили вільний виїзд і силою змушують людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Луганської обладміністрації Артем Лисогор.

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Він повідомив: на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори, їх точна кількість невідома – один із таких таборів знаходиться у Колотилівці Бєлгородської області, де є піший перехід через кордон.

Лисогор зауважив, що водночас росіяни відкрито пишуть і пишаються такими таборами.

Мапа: Deepstate

Колотилівка на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Голова Луганщини акцентував, що загарбники перекрили шляхи виїзду як на вільну частину України, так і до держави-агресора, й силою змушують людей залишатися у зруйнованих містах.

Водночас окупанти не відновлюють жодних комунікацій, а ще додатково населяють територію росіянами, розповів посадовець.

"Росія привозить вчителів із територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу із сім'ями. Це нова потужна спроба асиміляції Луганщини", – повідомив Лисогор.

Повне інтерв'ю читайте тут.

Росіяни вдаються до незаконної фільтрації українців в окупації. У травні 2022 року з'явилися перші відео з фільтраційних таборів для жителів Маріуполя та сусідніх населених пунктів.

У липні того ж року США виявили щонайменше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, які виїжджають на територію Росії.

У серпні 2023-го Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, заборонили цивільним особам пересування на півдні та проводили масові обшуки.

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