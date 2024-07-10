РФ сделала фильтрационные лагеря, заставляет оставаться в уничтоженных городах – Лысогор
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

На украинско-российской границе стоят фильтрационные лагеря, захватчики перекрыли свободный выезд и силой заставляют людей из временно оккупированной Луганской области оставаться в разрушенных городах. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Луганской обладминистрации Артем Лысогор.

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Он сообщил: на границе с РФ стоят фильтрационные лагеря, их точное количество неизвестно – один из таких лагерей находится в Колотиловке Белгородской области, где есть пеший переход через границу.

Лысогор отметил, что при этом россияне открыто пишут и гордятся такими лагерями.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Колотиловка на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)
Колотиловка на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Глава Луганской области акцентировал, что захватчики перекрыли пути выезда как на свободную часть Украины, так и в государство-агрессор, и силой заставляют людей оставаться в разрушенных городах.

При этом оккупанты не восстанавливают никаких коммуникаций, а еще дополнительно населяют территорию россиянами, рассказал чиновник.

"Россия привозит учителей с территорий, где люди сами едва говорят по-русски. И привозят их сразу с семьями. Это новая мощная попытка ассимиляции Луганской области", – сообщил Лысогор.

Полное интервью читайте здесь.

  • Россияне прибегают к незаконной фильтрации украинцев в оккупации. В мае 2022 года появились первые видео с фильтрационных лагерей для жителей Мариуполя и соседних населенных пунктов.
  • В июле того же года США обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят уезжающие на территорию России украинцы.
  • В августе 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Херсонской области, запретили гражданским лицам передвижения на юге и проводили массовые обыски.

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