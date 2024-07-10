РФ сделала фильтрационные лагеря, заставляет оставаться в уничтоженных городах – Лысогор

Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты не восстанавливают никаких коммуникаций, а еще дополнительно населяют территорию россиянами

Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

На украинско-российской границе стоят фильтрационные лагеря, захватчики перекрыли свободный выезд и силой заставляют людей из временно оккупированной Луганской области оставаться в разрушенных городах. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Луганской обладминистрации Артем Лысогор.

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Он сообщил: на границе с РФ стоят фильтрационные лагеря, их точное количество неизвестно – один из таких лагерей находится в Колотиловке Белгородской области, где есть пеший переход через границу.

Лысогор отметил, что при этом россияне открыто пишут и гордятся такими лагерями.

Карта: Deepstate

Колотиловка на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Глава Луганской области акцентировал, что захватчики перекрыли пути выезда как на свободную часть Украины, так и в государство-агрессор, и силой заставляют людей оставаться в разрушенных городах.

При этом оккупанты не восстанавливают никаких коммуникаций, а еще дополнительно населяют территорию россиянами, рассказал чиновник.

"Россия привозит учителей с территорий, где люди сами едва говорят по-русски. И привозят их сразу с семьями. Это новая мощная попытка ассимиляции Луганской области", – сообщил Лысогор.

Полное интервью читайте здесь.

Россияне прибегают к незаконной фильтрации украинцев в оккупации. В мае 2022 года появились первые видео с фильтрационных лагерей для жителей Мариуполя и соседних населенных пунктов.

В июле того же года США обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят уезжающие на территорию России украинцы.

В августе 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Херсонской области, запретили гражданским лицам передвижения на юге и проводили массовые обыски.

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