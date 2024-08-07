Из 23 населенных пунктов Сумской области эвакуируют людей
В пяти громадах Сумского района объявлена обязательная эвакуация людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Начальник ОВА заявил, что в среду, 7 августа, подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации людей из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района.
"Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены для того, чтобы защитить и не подвергать опасности наше население в этих населенных пунктах", — подчеркнул Артюх.
Он отметил, что планируется эвакуировать около 6000 человек, в том числе 425 детей.
"В первую очередь поставлена задача — эвакуация семей с детьми. Подготовлены места, где они будут проживать", – подчеркнул глава ОВА.
- В течение 6 августа Воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.
- В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.
Читайте также: В Сумской области воздушная тревога продолжалась более суток: Россия весь день била по региону