З 23 населених пунктів Сумської області евакуюють людей

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС Рівненської області)

У п’яти громадах Сумського району оголошена обов’язкова евакуація людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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Начальник ОВА заявив, що у середу, 7 серпня, підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації людей з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району.

"Завдання поставлені, сили й засоби евакуаційні підготовлені для того, щоб захистити й не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунктах", – наголосив Артюх.

Він зазначив, що планується евакуювати близько 6000 осіб, серед яких 425 дітей.

"Насамперед поставлено завдання — евакуація сімей з дітьми. Підготовлені місця, де вони мешкатимуть", – наголосив глава ОВА.

Впродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

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