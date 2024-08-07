З 23 населених пунктів Сумської області евакуюють людей
Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС Рівненської області)

У п’яти громадах Сумського району оголошена обов’язкова евакуація людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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Начальник ОВА заявив, що у середу, 7 серпня, підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації людей з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району.

"Завдання поставлені, сили й засоби евакуаційні підготовлені для того, щоб захистити й не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунктах", – наголосив Артюх.

Він зазначив, що планується евакуювати близько 6000 осіб, серед яких 425 дітей.

"Насамперед поставлено завдання — евакуація сімей з дітьми. Підготовлені місця, де вони мешкатимуть", – наголосив глава ОВА.

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