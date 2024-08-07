У Сумській області повітряна тривога тривала понад добу: Росія весь день била по регіону

Сумська область. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

У Сумській області у середу, 7 серпня, скасували повітряну тривогу, яка тривала понад добу. Про це стало відомо з мапи тривог України.

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За даними мапи тривог, регіон сповістили про загрозу об 11:10 6 серпня й тривала вона до 15:13 7 серпня.

Фото: Мапа тривог України

У Харкові та області 23 липня о 18:31 оголосили сигнал повітряної тривоги, який тривав упродовж двох днів, двох годин та 31 хвилини.

Впродовж 6 серпня Повітряні сили Збройних Сил України декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

7 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-28 вдалося підбити бійцям центру спецоперацій "А" СБУ за допомогою FPV-дрону.

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