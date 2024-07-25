ГУР ідентифікувало росіян, які обстрілюють Сумщину й Харківщину "Іскандерами" – імена і фото

До обстрілів причетні військові 112 ракетної бригади 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ, зазначили в розвідці

Комплекс "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували російських військовослужбовців, які обстрілюють Сумську та Харківську область ракетами "Іскандер". Про це повідомила пресслужба ГУР.

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За інформацією розвідки, вдалося ідентифікувати 30 осіб командного складу 112 ракетної бригади 1 танкової армії Московського військового округу Збройних сил РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів двох прикордонних областей України.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на відстань понад 500 км. Зокрема, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові, нагадало ГУР.

У розвідці зазначили, що постійне місце дислокації 112 ракетної бригади розташоване у місті Шуя Івановської області РФ. До її складу входять один ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються дев’ять батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Управління бригади:

→ полковник Сергій Пономарьов – командир бригади;

→ підполковник Володимир Філін – заступник командира бригади;

→ підполковник Микола Ізвольцев – заступник командира бригади з озброєння;

→ підполковник Олександр Сухоруков – заступник командира бригади з тилу;

→ майор В’ячеслав Осокін – заступник начальника штабу зі служби військ;

→ майор Роман Івшин – начальник автомобільної служби;

→ майор Сергій Тіхоміров – начальник інженерної служби;

→ майор Володимир Юдін – начальник оперативного відділу.

Повний список російських загарбників, яких вдалося ідентифікувати ГУР, доступний за посиланням.

Фото: Головне управління розвідки

Фото: Головне управління розвідки

Зранку 24 липня Росія завдала ударів по Харкову – прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.

Пізніше Росія знову атакувала ракетами Харків – поцілила в інфраструктурний обʼєкт, через що виникла сильна пожежа.

Загалом Росія за день здійснила шість ударів ракетами та авіабомбами.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Тимошко повідомив, що 24 липня росіяни вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер", виготовленою лише у другому кварталі 2024 року.

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