ГУР идентифицировало россиян, обстреливающих Сумщину и Харьковщину "Искандерами" – фото
Аналитики Главного управления разведки Министерства обороны идентифицировали российских военнослужащих, обстреливающих Сумскую и Харьковскую область ракетами "Искандер". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
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По информации разведки, удалось идентифицировать 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа Вооруженных сил РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам двух пограничных областей Украины.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на расстояние более 500 км. В частности, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове, напомнило ГУР.
В разведке отметили, что постоянное место дислокации 112-й ракетной бригады расположено в городе Шуя Ивановской области РФ. В ее состав входят один ракетно-технический дивизион и три ракетных дивизиона, в которых насчитывается девять батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".
Управление бригады:
→ полковник Сергей Пономарев – командир бригады;
→ подполковник Владимир Филин – заместитель командира бригады;
→ подполковник Николай Извольцев – заместитель командира бригады по вооружению;
→ подполковник Александр Сухоруков – заместитель командира бригады по тылу;
→ майор Вячеслав Осокин – заместитель начальника штаба по службе войск;
→ майор Роман Ившин – начальник автомобильной службы;
→ майор Сергей Тихомиров – начальник инженерной службы;
→ майор Владимир Юдин – начальник оперативного отдела.
Полный список российских захватчиков, которых удалось идентифицировать ГУР, доступен по ссылке.
- Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.
- Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект, из-за чего возник сильный пожар.
- В общей сложности Россия за день совершила шесть ударов ракетами и авиабомбами.
- Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Тимошко сообщил, что 24 июля россияне ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер", изготовленной только во втором квартале 2024 года.
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