ГУР идентифицировало россиян, обстреливающих Сумщину и Харьковщину "Искандерами" – фото

К обстрелам причастны военные 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа ВС РФ, отметили в разведке

Комплекс "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

Аналитики Главного управления разведки Министерства обороны идентифицировали российских военнослужащих, обстреливающих Сумскую и Харьковскую область ракетами "Искандер". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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По информации разведки, удалось идентифицировать 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа Вооруженных сил РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам двух пограничных областей Украины.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на расстояние более 500 км. В частности, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове, напомнило ГУР.

В разведке отметили, что постоянное место дислокации 112-й ракетной бригады расположено в городе Шуя Ивановской области РФ. В ее состав входят один ракетно-технический дивизион и три ракетных дивизиона, в которых насчитывается девять батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Управление бригады:

→ полковник Сергей Пономарев – командир бригады;

→ подполковник Владимир Филин – заместитель командира бригады;

→ подполковник Николай Извольцев – заместитель командира бригады по вооружению;

→ подполковник Александр Сухоруков – заместитель командира бригады по тылу;

→ майор Вячеслав Осокин – заместитель начальника штаба по службе войск;

→ майор Роман Ившин – начальник автомобильной службы;

→ майор Сергей Тихомиров – начальник инженерной службы;

→ майор Владимир Юдин – начальник оперативного отдела.

Полный список российских захватчиков, которых удалось идентифицировать ГУР, доступен по ссылке.

Фото: Главное управление разведки

Фото: Главное управление разведки

Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.

Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект, из-за чего возник сильный пожар.

В общей сложности Россия за день совершила шесть ударов ракетами и авиабомбами.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Тимошко сообщил, что 24 июля россияне ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер", изготовленной только во втором квартале 2024 года.

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