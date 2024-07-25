"С конвейера на фронт". 24 июля РФ ударила по Харькову "Искандером", сделанным накануне
24 июля россияне ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер", изготовленной только во втором квартале этого года. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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"Кассетный Искандер, который зомби бросили в Харьков после первых ударов, изготовлен во втором квартале 2024 года", – написал правоохранитель.
Это удалось установить по недоделанным маркирующим деталям, на которых указан квартал и год изготовления ракеты, пояснил Тимошко.
По его словам, соответсвующую часть "Искандера" нашли во время осмотра места российской атаки.
"То есть – все с конвейера на фронт", – подытожил глава облполиции.
- Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.
- Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект , из-за чего возник сильный пожар.
- В общей сложности Россия за день совершила шесть ударов ракетами и авиабомбами.
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