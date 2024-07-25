"С конвейера на фронт". 24 июля РФ ударила по Харькову "Искандером", сделанным накануне

Это удалось установить по недоделанным маркирующим деталям, на которых указан квартал и год изготовления ракеты

Запуск ракеты "Искандер" (Фото: ресурс окупантов)

24 июля россияне ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер", изготовленной только во втором квартале этого года. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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"Кассетный Искандер, который зомби бросили в Харьков после первых ударов, изготовлен во втором квартале 2024 года", – написал правоохранитель.

Это удалось установить по недоделанным маркирующим деталям, на которых указан квартал и год изготовления ракеты, пояснил Тимошко.

По его словам, соответсвующую часть "Искандера" нашли во время осмотра места российской атаки.

"То есть – все с конвейера на фронт", – подытожил глава облполиции.

Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.

Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект , из-за чего возник сильный пожар.

В общей сложности Россия за день совершила шесть ударов ракетами и авиабомбами.

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