"З конвеєра на фронт". 24 липня РФ вдарила по Харкову "Іскандером", зробленим напередодні

Це вдалося встановити за недоробленими маркувальними деталями, на яких вказано квартал та рік виготовлення ракети

Запуск ракети "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

24 липня росіяни вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер", виготовленою лише у другому кварталі поточного року. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Касетний Іскандер, який зомбі кинули на Харків після перших ударів, виготовлений у другому кварталі 2024 року", – написав правоохоронець.

Це вдалося встановити за недоробленими маркувальними деталями, на яких вказано квартал та рік виготовлення ракети, пояснив Тимошко.

За його словами, відповідну частину "Іскандера" знайшли під час огляду місця російської атаки.

"Тобто – все з конвеєра на фронт", – підсумував голова облполіції.

Зранку 24 липня Росія завдала ударів по Харкову – прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.

Пізніше Росія знову атакувала ракетами Харків – поцілила в інфраструктурний обʼєкт, через що виникла сильна пожежа.

Загалом Росія за день здійснила шість ударів ракетами та авіабомбами.

Читайте також: Зараз росіяни відмовилися від окупації Харкова, але ще хочуть підійти до нього – ЗСУ