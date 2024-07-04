ВСУ объяснили, почему Украина не может сбивать все "Искандеры": Надо вдвое больше систем
Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер" – нужно вдвое больше Patriot и SAMP-T. Об этом сообщил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу.
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Журналистка спросила, почему Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер".
Военный отметил: уничтожать баллистическое вооружение способны комплексы Patriot (PAC-2 и PAC-3) и французско-итальянский комплекс SAMP-T, находящиеся на вооружении Украины.
Соответственно, чтобы защитить крупные административно-промышленные центры, Украине необходимо вдвое больше таких зенитно-ракетных комплексов, заявил Яременко.
"Чтобы они [системы] работали всегда в паре, потому что есть определенные вопросы по регламенту, ремонту, подготовке. Не может такой комплекс непрерывно работать 24 на 7. Аппаратуре тоже нужно отдыхать", – пояснил полковник.
Также нужно определенное количество этих ЗРК разместить по основным направлениям линии фронта – чтобы обеспечить прикрытие украинских группировок войск, добавил военный.
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- 19 апреля президент Зеленский заявил, что Украина нуждается еще в семи ЗРК Patriot или аналогичных ему системах, и это "минимальное количество".
- 4 июня Италия сообщила о передаче SAMP-T в новом пакете военной помощи.
- 2 июля госсекретарь США заявил, что Украина услышит новые объявления о противовоздушной обороне от союзников до саммита НАТО. 3 июля США анонсировали новый крупный пакет военной помощи для Украины: Пентагон закупит на $2,2 млрд ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot и NASAMS.
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