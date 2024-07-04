ВСУ объяснили, почему Украина не может сбивать все "Искандеры": Надо вдвое больше систем

Patriot (Фото: НАТО)

Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер" – нужно вдвое больше Patriot и SAMP-T. Об этом сообщил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу.

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Журналистка спросила, почему Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер".

Военный отметил: уничтожать баллистическое вооружение способны комплексы Patriot (PAC-2 и PAC-3) и французско-итальянский комплекс SAMP-T, находящиеся на вооружении Украины.

Соответственно, чтобы защитить крупные административно-промышленные центры, Украине необходимо вдвое больше таких зенитно-ракетных комплексов, заявил Яременко.

"Чтобы они [системы] работали всегда в паре, потому что есть определенные вопросы по регламенту, ремонту, подготовке. Не может такой комплекс непрерывно работать 24 на 7. Аппаратуре тоже нужно отдыхать", – пояснил полковник.

Также нужно определенное количество этих ЗРК разместить по основным направлениям линии фронта – чтобы обеспечить прикрытие украинских группировок войск, добавил военный.

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