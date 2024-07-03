США объявили новый пакет военной помощи Украине: Пентагон купит ракеты для Patriot

Это уже седьмой пакет помощи с момента выделения $60,2 млрд

Patriot (Фото: DoD US)

США анонсируют новый значительный пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Чиновница не уточнила, на какую именно сумму будет предоставлено вооружение и сколько его будет.

В новый пакет вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства — их извлекают из американских запасов по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA).

По PDA помощь предоставляется из фонда администрации президента и имеющихся запасов Пентагона, механизм позволяет американскому лидеру быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов государства для поддержки союзников.

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Однако пакет также включает в себя новое финансирование: Минобороны США использует его для закупки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Это делается, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от атак России с воздуха, добавила спикер Белого дома.

Это уже седьмой пакет, который президент США Джо Байден санкционировал после выделения $60,2 млрд для помощи Украине.

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