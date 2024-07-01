FT писало, что Израиль может передать Украине Patriot. Воздушные силы прокомментировали

Украина уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot, отметил Евлаш

ЗРК Patriot (Фото: X-аккаунт Алексея Резникова)

Украине требуются любые системы противовоздушной обороны для отражения российских атак. Так спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Израиль может передать Киеву системы Patriot, которые считаются устаревшими.

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"О количестве и модификации мне сложно сказать, поскольку мы работаем уже непосредственно с тем, что нам передадут. За это отвечают другие люди", — сказал Евлаш.

Он отметил, что Украина уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.

"Они достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовали и результативно противостоят российским и ракетам, и беспилотным летательным аппаратам. Поэтому нам важны любые системы, которые нам предоставили партнеры, которые нам могут помочь отбивать воздушные удары и отпугнуть российскую армейскую и тактическую авиацию", – сказал спикер ВС.

Он констатировал, что Украина "остро" нуждается в системах ПВО и ракетах к ним, а вся помощь от партнеров координируется.

Отвечая на вопрос о том, что Украина может получить Patriot модификации PAC-2, а также ракеты к ним, Евлаш ответил, что это поможет украинской ПВО. Он добавил, что Силы обороны успешно сочетают советские системы с современными комплексами.

27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми батарей противовоздушной обороны Patriot. Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем — в Украину.

13 июня глава Пентагона сообщил, что США не будут передавать Украине Patriot из Польши – идет работа с другими союзниками.

20 июня Румыния объявила, что передаст Украине систему ПВО Patriot.

21 июня министр обороны Нидерландов сообщила, что страна вместе с еще одним государством собираются предоставить Украине систему Patriot.

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