Украина получит Patriot от Нидерландов и еще одной страны

Patriot (фото - ЕРА)

Нидерланды и еще одна страна намерены поставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом объявила министр обороны Кайса Оллонгрен, передает нидерландское издание NL Times.

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По ее словам, Нидерландам и еще одной стране удалось собрать компоненты, которые затем могут быть сформированы в полную систему ПВО, работа над этим продолжалась некоторое время.

Министр не захотела раскрывать, кто из другой страны помогает поставлять систему – считает, что привлеченная страна должна сама об этом объявить.

Также она не сообщила, когда именно система Patriot попадет в Украину, чтобы эту информацию не узнали россияне.

Оллонгрен заявила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая смогла таким образом противостоять многим атакам России. Она считает, что это "очень хорошая новость", что Румыния объявила о поставках системы Patriot на этой неделе.

Министр добавила, что США также работают над тем, чтобы больше помогать украинским военным усилиям.

13 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США не будут передавать Украине Patriot из Польши – идет работа с другими союзниками.

20 июня Румыния объявила, что передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

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