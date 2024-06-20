Румыния передаст Украине систему Patriot

ЗРК Patriot (Иллюстративное фото: Минобороны Польши)

Румыния передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны.

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Соответствующее решение 20 июня принял Высший совет обороны Румынии, возглавляемый президентом страны Клаусом Йоханнисом.

"Румыния поддерживает Украину с начала конфликта, понимая драматичность ситуации, особенно с точки зрения обеспечения основных оборонных систем в противодействии агрессии, развязанной РФ, поражающей городские районы и критическую инфраструктуру Украины", – говорится в сообщении.

В администрации президента Йоханниса отметили, что, учитывая "значительное ухудшение ситуации в Украине в результате постоянных и массированных атак России, особенно на энергетический сектор, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot".

В то же время отмечается, что пожертвование будет сделано при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

22 мая президент Румынии Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot только в том случае, если получит взамен что-то другое.

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