Румунія передасть Україні систему Patriot

ЗРК Patriot (Ілюстративне фото: Міноборони Польщі)

Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента країни.

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Відповідне рішення 20 червня ухвалила Вища рада оборони Румунії, яку очолює президент країни Клаус Йоганніс.

"Румунія підтримує Україну з початку конфлікту, розуміючи драматичність ситуації, особливо з погляду забезпечення основних оборонних систем у протидії агресії, розв’язаній РФ, яка вражає міські райони та критичну інфраструктуру України", – йдеться у повідомленні.

В адміністрації президента Йоганніса зазначили, що, враховуючи "значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot".

Водночас наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

22 травня президент Румунії Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot лише в тому випадку, коли отримає натомість щось інше.

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