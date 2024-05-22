Президент Румынии о возможности дать Украине Patriot: Взамен должны получить что-то другое
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot только в том случае, если получит взамен что-то другое. Слова лидера страны приводит издание Digi24.
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Он отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны.
Политик сказал, что передача Patriot – это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем
Также Йоханнис подчеркнул, что не хотел бы, чтобы передача Киеву системы ПВО привела к ослаблению противовоздушной и противоракетной обороны страны.
"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", – сказал президент Румынии.
- 27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
- 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
- 15 мая премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна пока не приняла решение по отправке Украине системы ПВО Patriot, но ему нравится реакция Путина на эти обсуждения.
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