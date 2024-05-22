Президент Румынии о возможности дать Украине Patriot: Взамен должны получить что-то другое

Клаус Йоханнис отметил, что передача Patriot – это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot только в том случае, если получит взамен что-то другое. Слова лидера страны приводит издание Digi24.

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Он отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны.

Политик сказал, что передача Patriot – это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем

Также Йоханнис подчеркнул, что не хотел бы, чтобы передача Киеву системы ПВО привела к ослаблению противовоздушной и противоракетной обороны страны.

"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", – сказал президент Румынии.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна пока не приняла решение по отправке Украине системы ПВО Patriot, но ему нравится реакция Путина на эти обсуждения.

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