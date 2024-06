США о Patriot для Украины: Из Польши не дадим, работаем с другими партнерами

Ранее NYT и Associated Press утверждали, что Джо Байден принял такое решение.

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

США не будут передавать Украине систему противовоздушной обороны Patriot из Польши, идет работа с другими союзниками, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом он заявил во время брифинга на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Противовоздушная оборона является наибольшим приоритетом, мы ежедневно насчет этого [вопроса] работаем. Я видел сообщения прессы, и что хочу сказать: не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше. Я знаю, что об этом сообщалось, но нет, нет изменений в Польше", – сказал он.

По словам Остина, США работают с другими союзниками, чтобы предоставить Украине те способности (совокупность сил и средств обороны), в которых она нуждается.

В среду, 12 июня, издания The New York Times и Associated Press со ссылкой на анонимные источники писали, что президент США Джо Байден принял решение передать Украине вторую систему Patriot, которая должна прибыть из Польши.

13 июня заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не согласилась передать батарею Patriot.

11 июня Зеленский сообщил, что надеется, что союзники передадут Украине еще два-три Patriot в ближайшее время.

12 июня Нидерланды приняли решение о передаче Украине радиолокационной станции и трех пусковых установок в системы противовоздушной обороны Patriot.

13 июня глава Минобороны Германии заявил, что страна не сможет поставить Украине более трех обещанных систем противовоздушной обороны Patriot – у государства нет возможностей для передачи большего количества.

