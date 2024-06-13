США про Patriot для України: З Польщі не дамо, працюємо з іншими партнерами
США не передаватиме Україні систему протиповітряної оборони Patriot з Польщі, йде робота з іншими союзниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це він заявив під час брифінгу на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
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"Протиповітряна оборона є найбільшим пріоритетом, ми щодня з цього [питання] працюємо. Я бачив повідомлення преси, і що хочу сказати: не буде змін у нашому покритті Patriot в Польщі. Я знаю, що про це повідомлялося, але ні, немає змін щодо Польщі", – сказав він.
За словами Остіна, США працюють з іншими союзниками, аби надати Україні ті спроможності (сукупність сил і засобів оборони), яких вона потребує.
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У середу, 12 червня, видання The New York Times та Associated Press з посиланням на анонімні джерела писали, що президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему Patriot, яка мала б прибути з Польщі.
13 червня заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не погодилася передати батарею Patriot.
- 11 червня Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.
- 12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.
- 13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе постачити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.
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