США про Patriot для України: З Польщі не дамо, працюємо з іншими партнерами

Раніше NYT та Associated Press стверджували, що Джо Байден ухвалив таке рішення

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

США не передаватиме Україні систему протиповітряної оборони Patriot з Польщі, йде робота з іншими союзниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це він заявив під час брифінгу на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"Протиповітряна оборона є найбільшим пріоритетом, ми щодня з цього [питання] працюємо. Я бачив повідомлення преси, і що хочу сказати: не буде змін у нашому покритті Patriot в Польщі. Я знаю, що про це повідомлялося, але ні, немає змін щодо Польщі", – сказав він.

За словами Остіна, США працюють з іншими союзниками, аби надати Україні ті спроможності (сукупність сил і засобів оборони), яких вона потребує.

У середу, 12 червня, видання The New York Times та Associated Press з посиланням на анонімні джерела писали, що президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему Patriot, яка мала б прибути з Польщі.

13 червня заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не погодилася передати батарею Patriot.

11 червня Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.

12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.

13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе постачити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.

