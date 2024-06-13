Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн"

У засіданні беруть участь представники майже 50 країн

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Про це на відкритті 23-го засідання, яке проходить у Брюсселі, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"У нас багато роботи попереду і, на щастя, підтримка України зростає. І тому я вітаю Аргентину як нового члена", – заявив очільник Пентагону.

Він сказав, що на засіданні Аргентину представляє міністр оборони країни Луїс Петрі.

Остін наголосив, що у засіданні беруть участь представники майже 50 країн-партнерів.

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу повідомила, що головне питання, яке порушать під час 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України, буде посилення протиповітряної оборони.

У грудні 2023 року Зеленський взяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

29 лютого 2024 року Мілей запропонував провести в Аргентині саміт за участі країн Латинської Америки на підтримку України.

1 березня FT писало, що Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії.

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