Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

В заседании принимают участие представители почти 50 стран

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом на открытии 23-го заседания, которое проходит в Брюсселе, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"У нас много работы впереди и, к счастью, поддержка Украины растет. И поэтому я поздравляю Аргентину как нового члена", – заявил глава Пентагона.

Он сказал, что на заседании Аргентину представляет министр обороны страны Луис Петри.

Остин отметил, что в заседании принимают участие представители почти 50 стран-партнеров.

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга сообщила, что главным вопросом, который будут обсуждать во время 23-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, будет усиление противовоздушной обороны.

В декабре 2023 года Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

29 февраля 2024 года Милей предложил провести в Аргентине саммит с участием стран Латинской Америки в поддержку Украины.

1 марта FT писало, что Милей передал Украине два вертолета, которые были куплены у России.

Читайте также: Президент Аргентины передумал и поедет на Саммит мира. До этого были "другие планы" – La Nacion