FT пишет, что Аргентина отдала Украине купленные в России вертолеты. ВСУ: Погоды не делают

О каких именно вертолетах идет речь, издание не сообщает, но ранее в СМИ была информация, что это Ми-171Е

Вертолет Ми-17Е (Фото: DefenseNigeria/X)

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета, которые были куплены у России. Об этом сообщило издание Financial Times.

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В материале отмечается, что Милей предпочитает сотрудничать со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль и Украину, "которой он передал недавно два вертолета российского производства".

Как сообщало в декабре 2023 года издание Pucara Defensa, Украина должна получить от Военно-воздушных сил Аргентины два многоцелевых вертолета Ми-17 в "арктической модификации" (Ми-171Е), их планировалось предоставить Украине бесплатно благодаря поддержке со стороны США. Воздушные суда были куплены Аргентиной в начале 2010-х годов. Это была первая закупка латиноамериканским государством техники российского производства.

По информации Defense News, эксплуатация вертолетов прекращена, поскольку их техническое обслуживание, запланированное в России, невозможно провести из-за войны РФ против Украины. Поэтому Министерство обороны Аргентины отказалось от планов технического обслуживания воздушных судов и заинтересовалось закупкой вертолетов американского производства.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net не подтвердил и не опроверг информацию о получении Украиной вертолетов от Аргентины, но подчеркнул, что "они погоды не делают". Он отметил, что Воздушные силы напрямую не получают воздушные суда, и порекомендовал обратиться в Армейскую авиацию Украины.

На президентских выборах в конце 2023 года Хавьер Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

29 февраля сообщалось, что Милей планирует провести саммит с участием стран Латинской Америки в поддержку Украины. Ожидается, что мероприятие состоится в конце 2024 года.

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