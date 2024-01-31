Німеччина вперше передала Україні військові гелікоптери – Sea King. Повний перелік допомоги
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: зокрема, країна вперше передала українським захисникам військові гелікоптери — багатоцільові Sea King Mk41. Про це повідомив уряд ФРН.
Перелік допомоги, яку вже надано:
→ 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами;
→ Ракети для IRIS-T SLS;
→ 450 протиковзних ланцюгів (вдягаються на колеса);
→ 194 000 групових раціонів;
Відомство зауважує, що деякі з постачань потребують модернізації або їх виробництво ще триває, а також проводяться навчальні заходи.
До таких постачань належать:
→ 24 бронетранспортери;
→ чотири гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;
→ 1 040 боєприпасів калібру 155 мм;
→ три танки для розмінування WISENT 1;
→ один мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
→ 14 мінних тралів;
→ одна морська система для розмінування;
→ одна система супутникового зв'язку Satcom;
→ чотири автомобілі для прикордонної служби;
→ 16 мінних тралів (виділені окремо від попередніх 14, можливо, йдеться про іншу модель. – Ред.).
- 28 грудня Велика Британія оголосила про передання Україні гелікоптерів Sea King у модифікації Westland. За місяць вони вже надійшли до України.
- 23 січня 2024 року голова Моборони Німеччини повідомив, що Німеччина вперше передасть Україні Sea King Mk41.
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