Німеччина вперше передала Україні військові гелікоптери – Sea King. Повний перелік допомоги

До допомоги також увійшли ракети до ППО IRIS-T, бронетранспортери, боєприпаси, пайки та техніка для розмінування

Гелікоптер Sea King (Ілюстративне фото: EPA)

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: зокрема, країна вперше передала українським захисникам військові гелікоптери — багатоцільові Sea King Mk41. Про це повідомив уряд ФРН.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Перелік допомоги, яку вже надано:

→ 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами;

→ Ракети для IRIS-T SLS;

→ 450 протиковзних ланцюгів (вдягаються на колеса);

→ 194 000 групових раціонів;

Відомство зауважує, що деякі з постачань потребують модернізації або їх виробництво ще триває, а також проводяться навчальні заходи.

До таких постачань належать:

→ 24 бронетранспортери;

→ чотири гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

→ 1 040 боєприпасів калібру 155 мм;

→ три танки для розмінування WISENT 1;

→ один мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;

→ 14 мінних тралів;

→ одна морська система для розмінування;

→ одна система супутникового зв'язку Satcom;

→ чотири автомобілі для прикордонної служби;

→ 16 мінних тралів (виділені окремо від попередніх 14, можливо, йдеться про іншу модель. – Ред.).

ДОВІДКА. Німецькі Sea King Mk41 були створені британською компанією Westland Helicopters за ліцензією американської Sikorsky. Загалом британська компанія поставила Німеччині 22 таких гелікоптери до 1974 року, а у 1986-1988 роках після модернізації ці гвинтокрили отримали здатність нести протикорабельні ракети Sea Skua малої дальності (3-25 км). Наразі у Німеччині ці гелікоптери Німецькі Sea King Mk41 були створені британською компанією Westland Helicopters за ліцензією американської Sikorsky. Загалом британська компанія поставила Німеччині 22 таких гелікоптери до 1974 року, а у 1986-1988 роках після модернізації ці гвинтокрили отримали здатність нести протикорабельні ракети Sea Skua малої дальності (3-25 км). Наразі у Німеччині ці гелікоптери виконують різноманітні завдання, зокрема, пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку. Їх планують замінити на вертольоти франко-німецької компанії Eurocopter NH-90, модель ввели в експлуатацію у 2006 році.

28 грудня Велика Британія оголосила про передання Україні гелікоптерів Sea King у модифікації Westland. За місяць вони вже надійшли до України.

23 січня 2024 року голова Моборони Німеччини повідомив, що Німеччина вперше передасть Україні Sea King Mk41.

Читайте також: Пісторіус про ідею обміну Taurus з Британією: Не чув про це, має вирішувати канцелярія