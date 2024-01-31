Германия впервые передала Украине военные вертолеты – Sea King. Полный список помощи

В помощь также вошли ракеты в ПВО IRIS-T, бронетранспортеры, боеприпасы, пайки и техника для разминирования.

Вертолет Sea King (Иллюстративное фото: EPA)

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: в частности, страна впервые передала украинским защитникам военные вертолеты — многоцелевые Sea King Mk41. Об этом сообщило правительство ФРГ.

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Перечень уже предоставленной помощи:

→ 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями;

→ Ракеты для IRIS-T SLS;

→ 450 противоскользящих цепей (надеваются на колеса);

→ 194 000 групповых рационов;

Ведомство отмечает, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство еще продолжается, а также проводятся учебные мероприятия.

К таким поставкам относятся:

→ 24 бронетранспортера;

→ четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;

→ 1040 боеприпасов калибра 155 мм;

→ три танка для разминирования WISENT 1;

→ один мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;

→ 14 минных тралов;

→ одна морская система для разминирования;

→ одна система спутниковой связи Satcom;

→ четыре автомобиля для пограничной службы;

→ 16 минных тралов (Выделены отдельно от предыдущих 14, возможно, речь идет о другой модели – Ред.).

28 декабря Великобритания объявила о передаче Украине вертолетов Sea King в модификации Westland. Через месяц они уже пришли в Украину.

23 января 2024 года глава минобороны Германии сообщил, что Германия впервые передаст Украине Sea King Mk41.

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