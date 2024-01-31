Германия впервые передала Украине военные вертолеты – Sea King. Полный список помощи
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: в частности, страна впервые передала украинским защитникам военные вертолеты — многоцелевые Sea King Mk41. Об этом сообщило правительство ФРГ.
Перечень уже предоставленной помощи:
→ 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями;
→ Ракеты для IRIS-T SLS;
→ 450 противоскользящих цепей (надеваются на колеса);
→ 194 000 групповых рационов;
Ведомство отмечает, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство еще продолжается, а также проводятся учебные мероприятия.
К таким поставкам относятся:
→ 24 бронетранспортера;
→ четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
→ 1040 боеприпасов калибра 155 мм;
→ три танка для разминирования WISENT 1;
→ один мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;
→ 14 минных тралов;
→ одна морская система для разминирования;
→ одна система спутниковой связи Satcom;
→ четыре автомобиля для пограничной службы;
→ 16 минных тралов (Выделены отдельно от предыдущих 14, возможно, речь идет о другой модели – Ред.).
- 28 декабря Великобритания объявила о передаче Украине вертолетов Sea King в модификации Westland. Через месяц они уже пришли в Украину.
- 23 января 2024 года глава минобороны Германии сообщил, что Германия впервые передаст Украине Sea King Mk41.
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