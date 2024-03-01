FT пише, що Аргентина віддала Україні куплені в Росії гелікоптери. ЗСУ: Погоди не роблять

Про які саме гелікоптери йдеться, видання не повідомляє, але раніше в ЗМІ була інформація, що це Мі-171Е

Гелікоптер Мі-17Е (Фото: DefenseNigeria/X)

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. Про це повідомило видання Financial Times.

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У матеріалі зазначається, що Мілей віддає перевагу співпраці з "країнами, які захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем та Україною, "якій він передав нещодавно два вертольоти російського виробництва".

Як повідомляло в грудні 2023 року видання Pucara Defensa, Україна має отримати від Військово-повітряних сил Аргентини два багатоцільові гелікоптери Мі-17 в "арктичній модифікації" (Мі-171Е), їх планувалося надати Україні безкоштовно завдяки підтримці з боку США. Повітряні судна були куплені Аргентиною на початку 2010-х років. Це була перша закупівля латиноамериканською державою техніки російського виробництва.

За інформацію Defense News, експлуатація обох гелікоптерів припинена, оскільки їхнє технічне обслуговування, заплановане в Росії, неможливо провести через війну РФ проти України. Тому Міністерство оборони Аргентини відмовилося від планів технічного обслуговування повітряних суден і зацікавилося закупівлею гелікоптерів американського виробництва.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net не підтвердив і не спростував інформацію про отримання Україною гелікоптерів від Аргентини, але наголосив, що "вони погоди не роблять". Він зазначив, що Повітряні сили напряму не отримують повітряні судна, і порекомендував звернутися до Армійської авіації України.

На президентських виборах наприкінці 2023 року Хав'єр Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси із лівоцентристського уряду.

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

29 лютого 2024-го повідомлялося, що Мілей планує провести саміт за участі країн Латинської Америки на підтримку України. Очікується, що захід відбудеться наприкінці року.

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